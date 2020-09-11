القيادة الفلسطينية أعلنت أن الإعلان الأمريكي البحريني الإسرائيلي خيانة للقدس

أعلنت القيادة الفلسطينية "رفضها واستنكارها الشديدين" للإعلان الأمريكي البحريني الإسرائيلي عن اتفاق السلام بين البحرين وإسرائيل.وجاء في بيان القيادة افلسطينية أنها تعتبر هذا الإعلان "خيانة للقدس والأقصى والقضية الفلسطينية، كما تعتبر هذه الخطوة دعما لتشريع جرائم الاحتلال الإسرائيلي البشعة ضد أبناء شعبنا الفلسطيني".وأضاف البيان: "تنظر القيادة الفلسطينية إلى هذه الخطوة بخطورة بالغة إذ إنها تشكل نسفا للمبادرة العربية للسلام، وقرارات القمم العربية والإسلامية، والشرعية الدولية".وطالبت القيادة الفلسطينية مملكة البحرين "بالتراجع الفوري" عن هذه الخطوة، "لما تلحقه من ضرر كبير بالحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني والعمل العربي المشترك".

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