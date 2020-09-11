عريقات يعلن استدعاء سفير فلسطين لدى البحرين بتعليمات من الرئيس عباس

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، إنه تم استدعاء سفير فلسطين لدى البحرين "فورا" بتعليمات من الرئيس محمود عباس.وأضاف: "سيتم استدعاء السفير من أي بلد مطبع".وأكد وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي "الاستدعاء الفوري للسفير الفلسطيني المعتمد لدى مملكة البحرين للتشاور ومن أجل اتخاذ الخطوات الضرورية حيال قرار البحرين للتطبيع مع دولة الاحتلال."وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في وقت سابق من اليوم عن "اختراق دبلوماسي" جديد بعد التوصل إلى اتفاق سلام بين مملكة البحرين وإسرائيل.

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