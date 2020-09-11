اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الاتفاق على التطبيع بين إسرائيل والبحرين، سيمثل "عهدا جديدا للسلام".وقال نتنياهو في بيان له اليوم الجمعة: "خلال سنوات طويلة كنا نستثمر في السلام، والآن السلام سيستثمر فينا، وسيجلب استثمارات كبيرة إلى الاقتصاد الإسرائيلي، وهذا مهم جدا".وأشار نتنياهو إلى أن ذلك "يأتي بعد الاتفاق التاريخي مع الإمارات العربية المتحدة. وكنا بحاجة إلى 26 سنة لنتوصل إلى ثالث اتفاق سلام مع دولة عربية بعد الاتفاق الثاني، بينما مضت 29 يوما وليس 26 سنة، قبل أن نتوصل إلى الاتفاق مع دولة عربية رابعة بعد الاتفاق مع الدولة الثالثة، وسيكون هناك المزيد".

وأضاف: "وهذا هو عهد جديد للسلام.. السلام مقابل السلام والاقتصاد مقابل الاقتصاد".وأكد أن جميع تلك الاتفاقات تحققت بفضل "عمل دؤوب وراء الكواليس خلال السنوات، ولكن تم تحقيقها الآن بفضل المساعدة المهمة من قبل صديقنا رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، وأود أن أشكره وفريقه على هذه المساعدة المهمة".

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