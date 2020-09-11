المغرب يسجل ارتفاعا في إصابات كورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية، عن تسجيل 2430 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 82197 حالة.وأشارت الوزارة في موجزها اليومي إلى أن "عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية عن طريق التحاليل المختبرية، بلغ 2102069 منذ بداية انتشار الفيروس في البلاد في مارس الماضي".وأفادت البيانات الرسمية للوزارة بتسجيل 33 وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات إلى 1524 حالة وفاة".وأكدت شفاء 2344 حالة إضافية، لترتفع الحصيلة الإجمالية للمتعافين إلى 64194 حالة.وتشير البيانات الأخيرة في المغرب، إلى أن المنحنى الوبائي أخذ بالارتفاع، حيث سجلت المملكة أمس الخميس 1889 إصابة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى الإعلان عن 38 وفاة.

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