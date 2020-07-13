المكسيك البلد الرابع في العالم من حيث عدد وفيات كورونا

أصبحت المكسيك امس الأحد البلد الرابع في العالم من حيث عدد الوفيات الناتجة عن فيروس كورونا المستجد، متجاوزة بذلك إيطاليا. وقالت السلطات الصحية المكسيكية على تويتر "هناك في المكسيك 299,750 إصابة مؤكدة (بالفيروس) و35,006 وفيات".

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