أعلن المدير المشارك بالمشروع الروسي الهندي لتطوير وإنتاج منظومة صواريخ "براموس"، ألكسندر ماكسيشيف، أنه سيتم إطلاق المنظومة بحلول عام 2024.وقال ماكسيشيف لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين: "لقد تمت الموافقة على مشروع منظومة صواريخ "براموس" لتدمير الأهداف الجوية مثل طائرات أواكس.. من المقرر الانتهاء من أعمال الإطلاق الأول في عام 2024".وتقوم الهند مع روسيا بتطوير صاروخ "براموس"، والذي يندفع إلى هدفه على ارتفاع عال يمكن أن يصل إلى 15 كيلومترا، أو على ارتفاع منخفض يصل إلى 10 أمتار، وبالتالي يعتبر "براموس" أسرع صاروخ على علو منخفض في العالم.

وقد عقدت روسيا، في وقت سابق، مع الهند مشاورات حول تحديد آلية تسويق منظومة صواريخ "براموس"، لاتخاذ القرار حول الدول التي سيتم تزويدها بالمنظومة المذكورة.

يذكر أن الصاروخ خضع لعدة تجارب إطلاق ناجحة.وتم تأسيس شركة "براموس" بموجب اتفاقية وقعتها الحكومتين الروسية والهندية في فبراير/شباط عام 1998. وتحمل الشركة الجديدة اسم براموس نسبة إلى نهري براهمابوترا الهندي وموســكو الروسي.وتتخصص هذه الشركة في وضع فكرة كل نوع من أنواع الصواريخ "براموس" وتصميم وتطوير وإنتاج وبيع هذه الصواريخ بالتعاون مع الكونسورتيوم أو الاتحاد المؤقت للشركات التابعة للمجمعين الصناعيين: "الروسي والهندي".وتعتبر روسيا والهند أكبر شريكين في مجال التعاون العسكري التقني، إذ إنه تزيد نسبة الأسلحة والمعدات العسكرية الروسية والسوفييتية في القوات البرية والجوية والبحرية الهندية عن 70 في المائة. وتبلغ قيمة الصادرات الروسية إلى الهند من الأسلحة والمعدات العسكرية مليارات الدولارات سنويا.

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