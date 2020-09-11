تصدت الدفاعات الجوية السورية، الخميس، لصواريخ معادية، استهداف مواقع عسكرية تابعة للجيش، في محيط مدينة "السفيرة" شرقي محافظة حلب‎، وفي هذا الصدد قال مصدر أمني "الطائرات التي يرجح أنها إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ من فوق منطقة "التنف" التي يحتلها الجيش الأمريكي عند المثلث السوري العراقي الأردني"، موضحًا: "الصواريخ حاولت استهداف مواقع عسكرية تابعة للجيش السوري في محيط مدينة السفيرة شرقي حلب".ولفت المصدر الأمني إلى أن أحد الصواريخ تمكن من الوصول إلى أحد مخابر مركز البحوث العلمية في السفيرة، مضيفا: "نعمل حاليا على تقييم الأضرار الناجمة عن هذا العدوان"، قائلًا: "اقتصرت أضرار العدوان الإسرائيلي على مركز البحوث العلمية في محيط السفيرة على الماديات ويتم حاليا العمل على إخماد النيران التي اشتعلت في محيط أحد المخابر"

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