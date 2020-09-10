التحالف العربي يعلن اعتراض وتدمير صواريخ باليستية وطائرات مسيرة أطلقها الحوثيون في اتجاه السعودية

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية اليوم الخميس عن اعتراضه وتدميره عدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة التي أطلقتها جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) اليمنية باتجاه المملكة.وجاء هذا عقب إعلان الحوثيين عن قصفهم بواسطة صاروخ وطائرات بدون طيار "هدفا مهما" في العاصمة السعودية الرياض.