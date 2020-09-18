ظريف يتحدى بومبيو لن يحدث أي شيء في 20 سبتمبر!

قال وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف إنه "لن يحدث أي شيء" في يوم 20 سبتمبر الذي تحدث عنه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في إشارة إلى إعادة تفعيل عقوبات على طهران بهذا التاريخ.وجاءت تغريدة ظريف بعد تأكيد بومبيو أنه سيعاد فرض العقوبات الأممية على إيران في التاريخ المذكور بصورة تلقائية، وأن الولايات المتحدة ستحرص على أن تطبق دول العالم أجمع هذه العقوبات وتحترمها.وكتب ظريف مخاطبا نظيره الأمريكي: "أخطأت مرة أخرى، لن يحدث أي شيء جديد في 20 سبتمبر. فقط راجع القرار 2231".

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