توقعات بتأجيل جولة ظريف إلى أوروبا على خلفية إعدام المصارع أفكاري

ذكرت وكالة "نوفا" الإيطالية أن إيران تبحث تأجيل الجولة الأوروبية لوزير الخارجية محمد جواد ظريف المقررة الثلاثاء، على خلفية إعدام طهران المصارع نافيد أفكاري السبت.ونقلت الوكالة عن مصادر إيرانية مطلعة قولها إن زيارة ظريف إلى روما المقررة ستؤجل على الأرجح، وأن سبب التغيير المحتمل لجدول أعمال الوزير غير معروف.وحول سبب التأجيل، أشارت الوكالة إلى أن إعدام أفكاري الذي أجج قضية حقوق الإنسان في إيران، ولم يكن ليشكل ظرفا ملائما لجولة ظريف، مما دفع السلطات الإيرانية إلى اتخاذ هذا القرار.

وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده توقع في تصريح سابق أن يتم إلغاء الجولة قائلا: "كانت هناك بعض الخطط بهذا الصدد.. لكن بسبب المشاكل اللوجستية المتعلقة بفيروس كورونا لا يوجد قرار نهائي بعد ومن المستبعد أن يكون هناك قرار خلال هذا الشهر أو الأسابيع المقبلة".وفي إطار الجولة كان متوقعا أن يزور ظريف إيطاليا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا وبريطانيا، في محاولة لإقناع الأوروبيين بضرورة إحباط الجهود الأمريكية لإعادة العقوبات على إيران.

قد يهمك أيضا:

"ظريف "يصرح على أوروبا رفض الإرهاب الاقتصادي الأمريكي

تطبيع الإمارات والبحرين مع إسرائيل استثمارا انتخابيا لترامب