تطبيع الإمارات والبحرين مع إسرائيل استثمارا انتخابيا لترامب

اعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، تطبيع الإمارات والبحرين علاقاتهما مع إسرائيل "استثمارا انتخابيا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب". وقال ظريف في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، اليوم الإثنين: "ترامب يبحث بيأس عن صورة انتخابية". وأضاف: "صهر ترامب أجبر العملاء العرب للولايات المتحدة في المنطقة، على منحه صورة انتخابية، ولكن اتفاقيات السلام وقعت بين الحلفاء القدامى وليس الأعداء، يا له من تطور دبلوماسي! انتظروا القادم". وكان بيان أمريكي بحريني إسرائيلي مشترك أعلن أن الرئيس ترامب، والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، تحدثوا وتمت الموافقة على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين إسرائيل ومملكة البحرين.



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