إيران تتحدى الولايات المتحدة بشأن العقوبات المزمع تفعيلها 20 أيلول

أكد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أنه "لن يحدث أي شيء" في يوم 20 سبتمبر/آيلول الذي تحدث عنه وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، في إشارة إلى إعادة تفعيل عقوبات على طهران بهذا التاريخ، وجاءت تغريدة ظريف بعد تأكيد بومبيو أنه سيعاد فرض العقوبات الأممية على إيران في التاريخ المذكور بصورة تلقائية، وأن الولايات المتحدة ستحرص على أن تطبق دول العالم أجمع هذه العقوبات وتحترمها، وكتب ظريف مخاطبا نظيره الأمريكي: "أخطأت مرة أخرى، لن يحدث أي شيء جديد في 20 سبتمبر.

فقط راجع القرار 2231".وفي 20 أغسطس/آب الماضي لجأ بومبيو إلى إجراء مثير للجدل حين أخطر مجلس الأمن الدولي رسميا بأن الولايات المتحدة فعّلت بند "العودة إلى الوضع السابق" (سناب باك) المنصوص عليه في الاتفاق النووي الإيراني، والذي يتيح إعادة فرض العقوبات الدولية على طهران بصورة تلقائية بعد مرور 30 يوماً، أي فجر يوم الأحد 20 سبتمبر بتوقيت غرينيتش، حيث خالف سائر أعضاء مجلس الأمن الدولي الولايات المتحدة في موقفها هذا، إذ يعتبرون واشنطن أنها فقدت حقها بتفعيل هذه الآلية حين انسحبت من الاتفاق النووي في 2018.

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