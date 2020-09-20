ترامب قال روسيا والصين تحسدان الولايات المتحدة بسبب أسلحتها

اعتبر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن "روسيا والصين تحسدان" الولايات المتحدة بسبب الأسلحة التي صممتها، والتي قال إنه لا مثيل لها في العالم.وصرح ترامب، في كلمة ألقاها مساء السبت أمام أنصاره في مدينة فيتفيل بولاية كارولاينا الشمالية: "خلال 3.5 سنة فقط من حكم إدارتي تمكنا من إعادة القدرات العظيمة للقوات المسلحة الأمريكية".وأشار إلى أن وسائل الإعلام "الكاذبة" تواصل الادعاء بأنه "يكشف عن معلومات سرية"، وتابع: "لا، لا أفعل ذلك، أنتجنا وننتج أسلحة لا يشهد العالم مثيلا لها أبدا".

وأضاف: "أؤكد لكم أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والرئيس الصيني، شي جين بينغ... كل من روسيا والصين وكوريا الشمالية يحسدوننا بسبب ما نفعله".وأعرب الرئيس الأمريكي مع ذلك عن أمله في ألا تكون بلاده "مضطرة إلى استخدام هذا السلاح أبدا".ويصر ترامب، خاصة في ظل قرب الانتخابات الرئاسية يوم 3 نوفمبر المقبل، على أنه تمكن من إعادة الهيمنة الأمريكية العسكرية على الدول المنافسة لها عن طريق تخصيص أموال إضافية من الميزانية.ويأتي تصريح ترامب الجديد بعد أن أكد الرئيس الروسي أن الأسلحة التي تصنعها روسيا تتفوق على مثيلاتها في الدول الأخرى، خاصة في مجال السلاح فرط الصوتي.

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