ترامب يخطط لإصدار أمر تنفيذي حول العقوبات على موردي الأسلحة لإيران

أفادت مصادر مطلعة لـ "رويترز" بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يخطط لإصدار أمر تنفيذي ينص على فرض عقوبات على أي جهات تقوم بتصدير الأسلحة لإيران.وقالت المصادر إنه من المتوقع أن يصدر الأمر خلال الأيام القريبة القادمة، وإن العقوبات ستمنع الجهات التي ستتعرض لها من الوصول إلى السوق الأمريكية.يذكر أن الولايات المتحدة قد أعلنت مرارا عن سعيها لتمديد حظر توريد الأسلحة لإيران، الذي ينتهي سريانه في أكتوبر المقبل بموجب الاتفاق حول برنامج طهرن النووي، الذي انسحبت منه الولايات المتحدة في عام 2018.وعلى الرغم من فشل مساعيها في مجلس الأمن الدولي لإعادة فرض العقوبات الدولية على إيران حتى الآن، إلا أن واشنطن أعلنت أن جميع العقوبات ستدخل حيز التنفيذ مساء السبت المقبل.وكانت الأمم المتحدة والدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي قد أشارت إلى أنه لا يحق للولايات المتحدة أن تعيد فرض العقوبات على إيران، لأنها انسحبت من الاتفاق النووي.

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