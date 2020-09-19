أكّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن لقاحا لفيروس "كورونا" ربما يكون جاهزا للاستخدام في غضون أربعة أسابيع وأضاف ترامب، في تصريحات نقلتها وكالة بلومبرغ للأنباء صباح الأربعاء: "ربما كانت الإدارة (الأميركية) السابقة ستستغرق سنوات لتوفير لقاح بسبب إدارة الغذاء والدواء الأميركية وجمع الموافقات.. نحن على بعد أسابيع من الحصول عليه.. ربما ثلاثة أو أربعة أسابيع".

وأثارت سلطات الصحة العامة مخاوف من أن البيت الأبيض يضغط على إدارة الغذاء والدواء الأميركية للموافقة على لقاح قبل الانتخابات المقررة في 3 نوفمبر، وقالت شركات الأدوية التي تطور اللقاحات بشكل مشترك إنها لن تقدم لقاحا حتى يتم فحصه بدقة للتأكد من سلامته وفعاليته.

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