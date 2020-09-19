قال وزير المالية الفرنسي برونو لومير، اليوم الجمعة، إن الفحوص أثبتت إصابته بفيروس كورونا المستجد، لكن دون أن تظهر عليه أعراض وإنه سيواصل أداء مهامه.

إصابة وزير المالية الفرنسي بكورونا

فرنسا تسجل عددا قياسيا جديدا لإصابات كورونا

وذكر لومير في بيان على تويتر أنه سيعزل نفسه في المنزل، مضيفا: "سأبقى في العزل لمدة سبعة أيام".

وأعلنت وزارة الصحة الفرنسية تسجيل 13215 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، ما يعتبر رقما قياسيا جديدا في البلاد منذ بدء انتشار الوباء.

وسجلت الصحة الفرنسية أيضا 123 حالة وفاة جديدة بالفيروس اليوم الجمعة، لتصل حصيلة ضحايا الفيروس إلى 31249 شخصا.

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وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير يعلن إصابته بكوفيد-19 في تغريدة على تويتر