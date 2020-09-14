الصحة العالمية تعلن عن حصيلة قياسية جديدة لإصابات كورونا اليومية في العالم

أعلنت منظمة الصحة العالمية عن تسجيل رقم قياسي لعدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا بأنحاء العالم اليوم الأحد، بلغ 307 آلاف و930 حالة خلال 24 ساعة.

وذكرت المنظمة على موقعها أن الهند والولايات المتحدة والبرازيل سجلت أكبر الزيادات.

وزاد العدد اليومي للوفيات بواقع 5537 ليصل الإجمالي إلى 917 ألفا و417 وفاة بأنحاء العالم.

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