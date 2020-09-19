الناخبون يصطفون للتصويت المبكر قبل زيارة ترامب وبايدن فى مينيسوتا

اصطف ناخبون في مينيسوتا للإدلاء بأصواتهم اليوم الجمعة قبل زيارتين انتخابيتين يقوم بهما للولاية، الرئيس دونالد ترامب، ومنافسه الديمقراطي جو بايدن.

وبدأ التصويت المبكر بسبب جائحة كورونا في مينيسوتا وثلاث ولايات أخرى قبل انتخابات الثالث من نوفمبر القادم.

وأدلى نحو 44 ناخبا بأصواتهم في نصف الساعة الأول بعد فتح مركز الاقتراع الوحيد أبوابه في منيابوليس بالولاية التي خسرها ترامب بفارق ضئيل في الأصوات عام 2016 لكنه استهدفها باعتبارها مكسبا ممكنا له هذه المرة.

وبدأ ناخبون في فرجينيا وساوث داكوتا ووايومنغ الإدلاء المباشر بالأصوات اليوم. وقال بعض الناخبين في مينيسوتا إنهم تواقون إلى المشاركة المبكرة في العملية الانتخابية أو إلى تجنب الحشود المحتملة يوم الانتخابات.

وتسببت جائحة فيروس كورونا في تغيير التقاليد الانتخابية الأمريكية بعد أن حدت بشدة من جولات المرشحين الانتخابية كما أن من المتوقع أن تؤدي إلى زيادة كبيرة في الاقتراع المبكر والاقتراع بالبريد في الوقت الذي يسعى فيه الأمريكيون للحد من تعرضهم للزحام الذي يمكن أن يتسبب في انتشار المرض.

ويخوض ترامب معركة انتخابية في 3 نوفمبر المقبل للفوز بولاية رئاسية ثانية، ضد منافسه الديمقراطي، جو بايدن، الذي تولى منصب نائب الرئيس في عهد حكم الرئيس السابق، باراك أوباما.

وتجري الانتخابات الرئاسية وسط زيادة الهجمات المتبادلة الحادة بين المرشحين في الوقت الذي تعيش فيه الولايات المتحدة مشاكل داخلية كبيرة بسبب جائحة فيروس كورونا والأزمة الاقتصادية والارتفاع غير المسبوق لمستوى البطالة.

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