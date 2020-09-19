اعتبر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن هناك "خيارات عدة" بشأن تواجد منصة "تيك توك" الصينية في بلاده، مشددا على أن إدارته تسعى للحصول على ضمانات كاملة لأمن المعلومات من الصين.

وقال ترامب، في تصريح صحفي أدلى به الجمعة، إن الصفقة المحتملة بين مجموعة "بايت دانس" الصينية، التي تملك "تيك توك"، وشركة "أوراكل" الأمريكية لتقنية المعلومات بشأن التطبيق "يمكن إبرامها قريبا"، لكنه لم يوضح ما إذا كان ينوي دعمها أو لا.

وأضاف ترامب: "لدينا خيارات ممتازة عدة، وربما يمكننا أن نسعد كثير من الناس. من الضروري أن نحظى بأمن كامل من قبل الصين".

وأعلنت وزارة التجارة الأمريكية في وقت سابق من الجمعة، عبر بيان صحفي، أنه سيتم حظر تحميل التطبيقين الصينيين "تيك توك" و"وي شات" في الولايات المتحدة ابتداء من 20 سبتمبر الجاري، وهي خطوة تمنع الأمريكيين من تنزيل المنصتين المملوكتين للصين بسبب مخاوف من أنهما تشكلان تهديدا للأمن القومي.

ويؤثر الحظر على التنزيلات والتحديثات الجديدة فقط وجاء أقل عمومية مما كان متوقعا، خصوصا بالنسبة لتطبيق "تيك توك"، الأمر الذي يتيح للمجموعة المالكة "بايت دانس" فرصة لإبرام اتفاق حول مصير عملياتها في الولايات المتحدة.

وسيواجه "وي تشات"، وهو تطبيق شامل للرسائل والتواصل الاجتماعي والدفع الإلكتروني، قيودا أشد صرامة اعتبارا من يوم الأحد.

لكن مستخدمي "تيك توك" الحاليين لن يشهدوا تغييرات تذكر حتى 12 نوفمبر، عندما يتم تطبيق حظر على بعض المعاملات الفنية، وهو ما وصفته "تيك توك" بأنه يرقى لأن يكون حظرا فعالا.

ولا يزال من الممكن أن يلغي ترامب حظر التنزيلات الجديدة لـ"تيك توك" قبل بدء تطبيقه إذا أبرمت "بايت دانس" اتفاقا مع "أوراكل" يبدد المخاوف بشأن أمن بيانات مستخدميه.

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