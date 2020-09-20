أجهزة الأمن الأمريكية تعترض طردا ساما موجها إلى ترامب

أفادت وسائل إعلام أمريكية اليوم السبت بأن أجهزة إنفاذ القانون اعترضت مؤخرا طردا يحتوي على مادة سامة تم إرساله إلى الرئيس دونالد ترامب.ونقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية عن موظفين في أجهزة الأمن تأكيدهما أن الحادث وقع في وقت سابق من الأسبوع الجاري، مضيفين أن الطرد كان يحتوي على مادة الريسين شديدة السمية وتم تثبيت ذلك باختبارين.وذكرت "سي إن إن" أن الخدمة السرية (المعنية بضمان أمن رئيس البلاد وعائلته والمسؤولين في البيت الأبيض) ومكتب التحقيقات الفدرالي (FBI) أطلقا تحقيقا في الموضوع.

وأكدت وسائل إعلام أمريكية كبرى، بما فيها صحيفتا "نيويورك تايمز" و"وول ستريت جورنال" ووكالة "أسوشيتد برس"، صحة هذه الأنباء.من جانبها، صرحت متحدثة باسم مكتب التحقيقات الفدرالي في واشنطن للصحفيين بأن المكتب بالتعاون مع الخدمة السرية وهيئة التفتيش البريدي يحقق في استلام مرفق بريدي تابع للحكومة طردا مشبوها، مضيفة أنه ليس هناك الآن أي خطر على السلامة العامة.

قد يهمك أيضا:

إيران تكشف عن شرطها الأساسي للتفاوض مع إدارة ترامب

ترامب "يبارك" صفقة تتيح لـ"تيك توك" مواصلة العمل في الولايات المتحدة