ترامب قال قد أعرض المرشح للمنصب الشاغر في المحكمة العليا الأسبوع المقبل وربما ستتولاه امرأة

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه قد يختار المرشح للمقعد الشاغر في المحكمة العليا بعد وفاة القاضية المعروفة، روت بيدير غينزبورغ، مؤكدا أن هذا المنصب يمكن أن تتولاه امرأة.وقال ترامب، قبيل مغادرته لحضور تجمع انتخابي في كارولاينا الشمالية، مساء السبت، إنه سيكون لديه مرشح قريبا خلفا لغينسبورغ في المحكمة العليا، مبينا: "لدينا 45 شخصية في القائمة للترشح للمحكمة العليا وسيكون لدينا قائمة نهائية".

وأشار إلى أنه قد يعلن عن مرشحه الأسبوع المقبل لعرضه على مجلس الشيوخ للكونغرس، وأشار إلى أنه قد يرشح امرأة للمنصب الشاغر بالمحكمة العليا.وأوضح الرئيس الأمريكي: "الإجراءات تمضي سريعا وأتمنى اختيار القاضي قريبا، ربما سيتم ذلك الأسبوع القادم".وتوفيت غينزبورغ، القاضية الأمريكية المخضرمة التي تعتبر من أبرز المدافعين عن حقوق المرأة في البلاد، يوم 18 سبتمبر عن عمر ناهز 88 عاما، وذلك قبل أقل من شهرين على انتخابات الرئاسة الأمريكية، وكانت الراحلة تعد القاضي الأكبر سنا في المحكمة العليا.

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