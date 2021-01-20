قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل ثلاثة فلسطينيين

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، ثلاثة شبان فلسطينيين من محافظة طولكرم.ونقلت مصادر فلسطينية عن نادي الأسير في طولكرم، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشبان الثلاثة من بلدة عنبتا شرق المحافظة، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها .

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