قوات الاحتلال الإسرائيلية تعتقل خمسة فلسطينيين من محافظة رام الله

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم الخميس، خمسة مواطنين فلسطينيين من بلدة كوبر شمال غرب محافظة رام الله وأفادت مصادر محلية في رام الله ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت خلال اقتحامها بلدة كوبر شمال غرب رام الله كلا من: رائد الفحل، ومنتصر يوسف، وعلاء يوسف، وثائر البرغوثي، وتامر البرغوثي.