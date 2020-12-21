قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل ثلاثة فلسطينيين

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، ثلاثة فلسطينيين من محافظة جنين ونقلت مصادر محلية عن نادي الأسير الفلسطيني، أن جيش الاحتلال اقتحم مدينة جنين ومخيمها واعتقلت الأسير المحرر يزن عبد الرازق محمد حنون، وصابر محمد شقفة، من مخيم جنين، ومحمود العية من المدينة، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها.