جيش الاحتلال الاسرائيلي يعتقل أربعة فلسطينيين من محافظة طولكرم

اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي ،اليوم الجمعة، أربعة مواطنين فلسطينيين من بلدة قفين شمال طولكرم.

وذكرت مصادر محلية في طولكرم ، أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال داهمت منازل المواطنين الفلسطينيين في البلدة وأجرت عملية تفتيش واسعة داخلها وخربت في محتوياتها، قبل ان تقوم باعتقال كل من: محمد نعيم موسى طعمة، وأديب محمد صباح، ورشوان نصري عجولي، وأحمد وليد صباح.