السعودية تتصدر نسب التعافي من «كورونا» بدول الخليج

تصدرت السعودية دول مجلس التعاون الخليجي في نسب التعافي من فيروس كورونا بنحو 97.7 في المائة.وذكر مجلس الصحة الخليجي عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» اليوم (السبت)، أن نسبة الشفاء من فيروس كورونا، أمس (الجمعة) وضعت السعودية في المقدمة بنسبة 97.7 في المائة تلتها قطر بنسبة 97.4 في المائة، ثم البحرين بنحو 96.7 في المائة، تلتها الكويت بنسبة 95.7، وسلطنة عمان بنسبة 94.1، ثم الإمارات بنسبة 89.8 في المائة. وأوضح المجلس أنه تم تطعيم أربعة ملايين و814 ألفاً و508 أشخاص ضد فيروس كورونا في دول الخليج الست.

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