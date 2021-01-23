السعودية تسجل 197 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

أعلنت وزارة الصحة السعودية ، اليوم /السبت/، عن تسجيل 197 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد - 19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 366 ألف و185 حالة، من بينها 2107 حالات نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية