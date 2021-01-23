الحوثيون يطلقون صاروخا باتجاه العاصمة السعودية الرياض

أفادت وسائل إعلام سعودية بأن التحالف العربي الذي تقوده المملكة اعترض ودمر "هدفا جويا معاديا" أطلقته جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) اليمنية باتجاه الرياض اليوم السبت.

أوضحت قناة "العربية" السعودية أن الحديث يدور عن صاروخ تم إطلاقه صوب عاصمة المملكة.

ويأتي ذلك بعد يوم من إعلان التحالف عن تدمير طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة وزورقا مفخخا للجماعة في جنوب البحر الأحمر.