الإمارات تسجّل 3566 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

سجّلت دولة الإمارات العربية المتحدة 3566 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 274 ألف و376 حالة. وقالت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات إنها سجّلت سبع حالات وَفَاة بالفيروس