بريطانيا تدعو السلطات الإسرائيلية لوقف عمليات الاستيطان في الضفة الغربية

دعت الحكومة البريطانية اليوم السلطات الإسرائيلية إلى وقف بناء المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية.وقال وزير الخارجية البريطاني دومينك راب في بيان اليوم : "حثّت المملكة المتحدة إسرائيل مراراً وتكراراً على إنهاء التوسع الاستيطاني غير القانوني في الضفة الغربية".وأبان راب أن قرار المضي قدما في بناء المستوطنات الجديدة في "جفعات هماتوس" يفصل الفلسطينيين في القدس الشرقية عن بيت لحم، ويهدد مشروع حل الدولتين.

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