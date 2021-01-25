السعودية تسجل 213 إصابة جديدة بكورونا مقابل 198 حالة شفاء

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الاثنين، عن تسجيلها 213 إصابة جديدة بعدوى فيروس كورونا "كوفيد-19" مع تعافي 198 شخصا من المرض.وأفادت الوزارة بارتفاع الحصيلة العامة للإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 213 حالة، ليصل المجموع الكلي لعدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى مستوى 366584، بينها 2092 نشطة و333 حرجة.

ويشهد مؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا في السعودية استقرارا نسبيا، حيث بلغ يوم 21 يناير 212 حالة، وفي 22 يناير 213، وفي 23 يناير 197، وفي 24 يناير 186، وذلك بعد أن تجاوزت هذه الحصيلة عتبة 4 آلاف في صيف عام 2020.

قد يهمك ايضا:

إغلاق أول مقهى بسبب كورونا بعد قرار السماح بفتح المنشآت السياحية في سوريه

الكويت تسجل 683 إصابة وحالتي وفاة بفيروس كورونا