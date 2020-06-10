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الكويت تسجل 683 إصابة وحالتي وفاة بفيروس كورونا

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العرب اليوم - الكويت تسجل 683 إصابة وحالتي وفاة بفيروس كورونا

فيروس كورونا
الكويت - العرب اليوم

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الأربعاء عن تسجيل 683 إصابة ووفاتين بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، مقابل 630 إصابة و4 وفيات في اليوم السابق.

بذلك وصل إجمالي حالات كورونا في البلاد إلى 33823 منها 275 حالة وفاة.

وذكرت الوزارة أن إجمالي المتعافين بلغ 23288 بعد تسجيل 1126 حالة شفاء جديدة خلال اليوم الماضي.

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الكويت تسجل 683 إصابة وحالتي وفاة بفيروس كورونا الكويت تسجل 683 إصابة وحالتي وفاة بفيروس كورونا



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