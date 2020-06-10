الكويت تسجل 1126 حالة شفاء من كورونا

سجّلت الكويت اليوم 1126 حالة شفاء من فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ليرتفع عدد المتعافين إلى 23288 حالة.

وأوضح وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح اليوم أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من المرض وستنقل إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بمرض (كوفيد - 19 ) تمهيدًا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.