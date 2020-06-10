469 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البحرين

سجلت وزارة الصحة في البحرين، الأربعاء، 469 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت، عبر موقعها الإلكتروني، أن حالات الشفاء من فيروس كورونا المستجد وصلت إلى 11109 ، بعد تسجيل 503 حالات شفاء جديدة.

وأوضحت أنها أجرت 386134 فحصا لاكتشاف فيروس كورونا حتى الآن.

وأشارت إلى أن عدد الحالات التي تخضع للعلاج من كورونا بلغ 5062، بينها 14 حالة في العناية المركزة، فيما وصفت حالة 5048 بالمستقرة، وسجلت البلاد 29 حالة وفاة بالمرض.