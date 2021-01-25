رومانيا تسجيل 1500 إصابة جديدة و65 وفاة بفيروس كورونا

سجلت رومانيا 1500 إصابة جديدة و65 وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد.، وذكرت إذاعة (صوت رومانيا) اليوم الاثنين، أن هناك 1000 مريض يتلقون العلاج المناسب بوحدة العناية المركزة إثر إصابتهم بفيروس كورونا، كما سيتم فتح المطاعم والحانات والمسارح وصالات لعب القمار بالعاصمة "بوخارست" مجددًا بدءًا من اليوم، وستعمل جميع تلك الأماكن بقدرة تشغيلية منخفضة وبساعات عمل محدودة.

ويأتي التخفيف في القيود بعد انخفاض في معدل الإصابات بالعاصمة الرومانية إلى أقل من 3 لكل 1000 نسمة، ما يضع بوخارست خارج المناطق المصنفة باللون الأحمر الذي يشير إلى ارتفاع عدد الحالات بها، كما تستمر حملات التطعيم في البلاد لتحصين المواطنين ضد (كوفيد-19).