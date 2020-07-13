المغرب تسجل 76 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت المغرب 76 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 1582 وقالت وزارة الصحة المغربية اليوم، إن عدد الوفيات ارتفع إلى 235 بعد تسجيل ثلاث وفيات جديدة، مشيرةً إلى أن العدد الإجمالي لحالات الشفاء بلغ 12676 بعد تعافي 393 شخصاً.

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