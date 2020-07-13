المغرب تعزل مدينة طنجة بسبب ظهور بؤر وبائية لجائحة كورونا في احياءها

قررت السلطات المحلية لمدينة طنجة المغربية اليوم، عزل المدينة، وتشديد القيود الاحترازية بها، ومنع الولوج والخروج منها، عقب تسجيل بؤر جديدة لوباء كورونا في احياء المدينة، وذلك من أجل تطويق الجائحة والحد من انتشارها وأفاد بيان صادر عن السلطات المحلية انه تقرر تعليق خدمات النقل العمومي الطرقي والسككي انطلاقا من المدينة او في اتجاهها، وكذا تشديد المراقبة على المداخل والمخارج من أجل حث المواطنين على ملازمة منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، حيث يشترط التنقل داخل المجال الترابي للمدينة الحصول على رخصة للتنقل الاستثنائي مسلمة من السلطات وأكد البيان أن تخفيف هذه التدابير يبقى مرتبطا بتطور الحالة الوبائية بهذه المدينة.

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