تسجيل 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في تونس

أعلنت وزارة الصحة في تونس اليوم تسجيل 39 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد جميعها وافدة من الخارج، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بهذا الفيروس إلى 1302 حالة مؤكدة وأوضحت في بيان لها اليوم أن العدد الإجمالي للمصابين بهذا الفيروس يتوزع على 1082 حالة شفاء و50 حالة وفاة و170 حالة إصابة لا تزال حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

قنابل الرئيس التونسي واستبدال الوطية بقاعدة رماده

إيقاف 8 مهاجرين غير شرعيين في تونس