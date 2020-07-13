الغنوشي يُطلق مشاورات مع الرئيس التونسي لتشكيل مشهد حكومي جديد

كلّف مجلس شورى حركة النهضة رئيس الحركة راشد الغنوشي، الأحد، بإطلاق مشاورات مع رئيس الجمهورية قيس سعيّد ومع المنظمات الوطنية لتشكيل مشهد حكومي جديد، وهو ا يعني سحب النهضة دعمها لرئيس الحكومة الحالي إلياس الفخفاخ، وجاءت دعوة النهضة حتى قبل انتظار نتائج التحقيق في شبهات الفساد و تضارب المصالح التي طالت الفخفاخ، وهي القضية التي أثارت جدلا في الساحة السياسية وفجرّت الائتلاف الحكومي. واعتبرت النهضة أن تشكيل حكومة جديدة من شأنه "إنهاء الأزمة السياسية الحالية في البلاد والتي زادتها حدة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن جائحة كورنا ومسألة شبهة تضارب المصالح المتعلقة برئيس الحكومة الحالي إلياس الفخفاخ".

وتتقابل هذه الدعوة مع دعوات أخرى لسحب الثقة من راشد الغنوشي وعزله من رئاسة البرلمان في ظل استمرار تجاوزاته القانونية وفشله في إدارة البرلمان وخارجه، حيث تحركت 4 كتل برلمانية وهي "تحيا تونس" و"التيار الديمقراطي" و"الشعب" و"الإصلاح الوطني"، بدعم من الحزب الدستوري الحر الذي تقوده عبير موسي، من أجل الحشد لإزاحة الغنوشي من قيادة المؤسسة التشريعية الأولى في البلاد.

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