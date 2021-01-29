تل أبيب تنفي تطعيم بعض البلدات العربية بلقاحات منتهية الصلاحية

نفى حيزي ليفي المدير العام لوزارة الصحة الإسرائيلية، الجمعة، الأخبار الزاعمة بأن التطعيم ضد كورونا في بعض البلدات العربية داخل إسرائيل قد تم بلقاحات منتهية الصلاحية وقال ليفي إن ما نشر في موقع "واينت" الإلكتروني التابع لصحيفة "يديعوت أخرونوت" بهذا الشأن "خبر عار عن الصحة، وتفشعر له الأبدان ومثير للتقزز".

وأضاف أن هذا الخبر "لا يتعدى كونه ينم عن عقلية هدفها دب الرعب والتلاعب بمشاعر المواطنين" وبلغت حملة التطعيم ضد كورونا في إسرائيل مستوى متقدما حيث تم تلقي الجرعة الأولى من اللقاح حتى الآن من طرف قرابة 3 ملايين شخص، فيما بلغ عدد الذين تم تطعيمهم بالجرعة الثانية أكثر من 1,6 شخص. وبلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى غاية فجر اليوم الجمعة 631226 إصابة، من بينها 4671 وفاة و1135 حالة وصفت، من طرف وزارة الصحة، بالـ "خطيرة".

المصدر: قناة تلفزيون "I 24" الإسرائيلية

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

نتنياهو يعلن تجميد واشنطن صفقة إف 35 للإمارات لن يؤثر على الاتفاق معها

وزير الخارجية الأميركي يصرح ندعم اتفاقات السلام بين إسرائيل والدول العربية وسنبني عليها مستقبلا