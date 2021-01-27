وزير الخارجية الأميركي يصرح ندعم اتفاقات السلام بين إسرائيل والدول العربية وسنبني عليها مستقبلا
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وزير الخارجية الأميركي يصرح ندعم اتفاقات السلام بين إسرائيل والدول العربية وسنبني عليها مستقبلا

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العرب اليوم - وزير الخارجية الأميركي يصرح ندعم اتفاقات السلام بين إسرائيل والدول العربية وسنبني عليها مستقبلا

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن
واشنطن - العرب اليوم

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن يصرح ندعم اتفاقات السلام بين إسرائيل والدول العربية وسنبني عليها مستقبلا

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وزير الخارجية الأميركي يصرح ندعم اتفاقات السلام بين إسرائيل والدول العربية وسنبني عليها مستقبلا وزير الخارجية الأميركي يصرح ندعم اتفاقات السلام بين إسرائيل والدول العربية وسنبني عليها مستقبلا



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