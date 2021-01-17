مصر تسجل 887 إصابة و54 وفاة جديدة بكورونا

سجلت وزارة الصحة المصرية السبت 887 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 وفاة، مقابل 879 إصابة و52 وفاة الجمعة.وأشار المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد إلى أن إجمالي الإصابات بكورونا في البلاد بلغ 155507 حالات، منها 122291 حالة شفاء، و8527 حالة وفاة.

قد يهمك ايضا:

الصحة المصرية تعلن الفئات المستثناة من لقاح كورونا

مصر تسجل 961 إصابة بفيروس كورونا المستجد