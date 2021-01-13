«الصحة المصرية» تحسم جدل انتقال كورونا للجنين أثناء الرضاعة

كشفت وزارة الصحة والسكان عن أن فيروس كورونا لا ينتقل عن طريق لبن الثدى أو الرضاعة الطبيعية من الأمهات اللواتي تأكدت إصابتهن بـ(كوفيد- 19) وقالت الوزارة إنه يتكون لدى الأم أجسام مضادة لفيروس كورونا التى تنتقل مباشرة لجسم الطفل عن طريق لبن الأم لتزيد من مناعة الطفل، حيث إن اللبن الصناعى لا يعطى هذه الحماية وأعلنت وزارة الصحة، أمس، عن خروج 423 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 119635 حالة حتى اليوم.