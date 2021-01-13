الصحة المصرية تعلن الفئات المستثناة من لقاح كورونا

أكدت وزارة الصحة والسكان، أن الأولوية في تطعيم لقاح كورونا المستجد، الخاص بشركة سينوفارم الصينية، تأتي للأشخاص الأكثر عرضة والأكثر ضررًا عند الإصابة وهم أعضاء الفرق الطبى وأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن وأوضحت وزارة الصحة، أن الأشخاص الأقل من 18 سنة لن يستطيعوا الحصول علي لقاح كورونا وكذلك الحوامل والمرضعات، وذلك يرجع إلي أن اللقاح للحالات الطارئة المصابة وقد أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 423 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 119635 حالة.