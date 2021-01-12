مصر تسجل 961 إصابة بفيروس كورونا المستجد

سجلت مصر 961 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, و52 حالة وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية, ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 150753 إصابة . وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان له اليوم، أن إجمالي حالات الشفاء وصل إلى 119212 حالة ,فيما بلغ مجموع عدد الوفيات 8249 حالة وفاة.