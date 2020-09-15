أفادت وكالة "بلومبرغ" بأن اتفاق السلام المزمع توقيعه بين إسرائيل والإمارات في واشنطن، لن يؤدي إلى تطبيع العلاقات فورا، وإنما سيكون بداية لعملية طويلة لتعزيز التعاون.وأشارت مصادر مطلعة لـ"بلومبرغ" إلى أن الجانبين يخططان لتعزيز التعاون تدريجيا في غضون عام ابتداء من التعاون الاقتصادي، ووصولا إلى تعزيز العلاقات الدفاعية والاستخباراتية، لتتوج العملية بتبادل السفراء.ونقلت "بلومبرغ" عن نيمرود نوفيك المفاوض الإسرائيلي السابق والباحث السياسي في مؤسسة Israel Policy Forum، قوله إن الإماراتيين اعتبروا على ما يبدو، أن عقد اتفاق يتضمن عدة مراحل أمر "أقل خطورة"، نظرا لاحتمال "فشل الاتفاق التاريخي" في حال تضمن القيام بكل الإجراءات دفعة واحدة.ومن المقرر أن يتم التوقيع على اتفاق تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات في البيت الأبيض اليوم الثلاثاء.

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