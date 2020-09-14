التطبيع مع إسرائيل يعزز الشراكة الاستراتيجية مع واشنطن

أكد وزير الداخلية البحريني راشد بن عبد الله آل خليفة اليوم الاثنين، أن عملية التطبيع مع إسرائيل تعزز من الشراكة الاستراتيجية بين البحرين والولايات المتحدة. وقال آل خليفة إن "إقامة علاقات مع إسرائيل حماية لمصالح البحرين العليا وحماية لكيان الدولة".وأشار الوزير البحريني إلى أن الأمر ليس تخليا عن القضية الفلسطينية، وإنما هو من أجل تعزيز أمن المملكة واقتصادها.

وأعلنت البحرين الأسبوع الماضي عن توصلها إلى اتفاق مع إسرائيل لتطبيع العلاقات بين البلدين برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتكون الدولة الخليجية الثانية المطبعة بعد الإمارات، حيث سيتم توقيع الاتفاقين في واشنطن غدا الثلاثاء بحضور وفود من الدول الثلاث.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة الماضي، أن البحرين وإسرائيل توصلتا إلى اتفاق لتطبيع العلاقات، واصفا هذه الخطوة بـ"التاريخية".

من جانبها أعلنت القيادة الفلسطينية رفضها واستنكارها الشديدين للإعلان الأمريكي البحريني الإسرائيلي عن اتفاق السلام.

واعتبرت ذلك "خيانة للقدس والأقصى والقضية الفلسطينية"، وقالت: "هذه الخطوة تعد دعما لتشريع جرائم الاحتلال الإسرائيلي البشعة ضد أبناء شعبنا الفلسطيني".

قد يهمك ايضا :

وزير الداخلية البحريني يهنئ ناصر بن حمد بعد فوزه بـ"الرجل الحديدي"

وزير الداخلية البحريني يشهد حفلة ختام بطولة الرماية الأولمبية