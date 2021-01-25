وزير الخارجية التونسي يعلن إصابته بكورونا

أعلن وزير الخارجية التونسي، عثمان الجراندي، مساء الأحد، عن إصابته بعدوى فيروس كورونا "كوفيد-19". وقال الجراندي عبر حسابه في موقع "تويتر": "أثبتت اليوم التحاليل التي أجريتها إصابتي بكوفيد-19، بالرغم من اتخاذي لجميع الاحتياطات اللازمة واحترامي للبروتوكول الصحي". وأضاف وزير الخارجية التونسي: "أعراض قاسية أسال الله السلامة للجميع منها، جعلتني أصر أكثر على مواصلة الجهود الحثيثة لتوفير التلاقيح لحماية أبناء بلدي من هذا الوباء. وذلك رغم الانتقادات التي طالتني في المدة الأخيرة". وتابع: "وفي خضم مقاومتي لهذا الفيروس اللعين، أؤكد على العمل الدؤوب الذي يقوم به في صمت رئيس الجمهورية وفريق اللجنة العلمية وسفراؤنا بالخارج من أجل توفير كل مستلزمات مجابهة هذا الوباء". وسجلت تونس في الأيام الأخيرة ارتفاعات غير مسبوقة للإصابات والوفيات بفيروس كورونا، وبلغ عدد الحالات المؤكدة حتى الآن 197373، بينها 144657 شفاء، فيما وصلت حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى 6234 شخصا.

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