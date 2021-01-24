وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي يعلن إصابته بفيروس كورونا

أعلن وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، إصابته بفيروس كورونا المستجد، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.وفى وقت سابق أعلنت وزارة الصحة التونسية مساء الأحد تسجيل 2059 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال ال(24) ساعة الماضية ليرتفع إجمالي المصابين منذ بداية انتشار الوباء في البلاد إلى 197 ألفا و373 حالة.

وذكرت الوزارة - في بيان حول الوضع الوبائي في البلاد - أنه تم تسجيل 80 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس خلال ال(24) ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 6 آلاف و234 حالة.

وأوضحت الوزارة أنه تعافى 2795 حالة من الإصابة بفيروس كورونا..مشيرة إلى أن العدد الإجمالي للمصابين الذين تم التكفل بهم في المستشفيات منذ ظهور الوباء بلغ 8 آلاف و709 حالات، فيما وصل عدد المرضى المقيمين بأقسام العناية المركزة إلى 418 حالة، إلى جانب 151 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي.