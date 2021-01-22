وزيرا خارجية تونس وفلسطين يبحثان التطورات في الأراضي الفلسطينية

تلقّى وزير الشؤون الخارجية التونسي عثمان الجرندي اليوم، اتصالاً هاتفيًا من نظيره الفلسطيني رياض المالكي، تناولا العلاقات التونسية الفلسطينية وتطورات الأوضاع في المنطقة العربية وعلى المستوى الدولي.

وأشار بيان لوزارة الخارجية التونسية، إلى أن الوزير المالكي أطلع نظيره الجرندي على آخر التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، على ضوء اجتماع مجلس الأمن الدولي المقرر تنظيمه يوم الثلاثاء المقبل.

وتناول الوزيران أيضًا الاستعدادات المتعلقة بالاجتماع الوزاري الطارئ على مستوى وزراء الخارجية العرب، المقرر عقده قريبًا في القاهرة لمتابعة التطورات في المنطقة وسبل دعم القضية الفلسطينية.

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